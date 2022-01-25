حصيلة قياسية للمهاجرين الموقوفين عند حدود الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أوقفت السلطات الأميركية ما يقرب من 180 ألف مهاجر كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة من المكسيك في كانون الأول الماضي ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للتوقيفات على الحدود الجنوبية خلال عام 2021 إلى ما يقرب من المليونين الأمر الذي يعد حصيلة قياسية للتوقيفات السنوية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سارع الحزب الجمهوري إلى اتهام الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بخلق “أزمة إنسانية غير مسبوقة”.

وقالت رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال في بيان “خلال فترة حكمهم.. تزدهر الكارتيلات والمهربون فيما مسؤولو الحدود مرهقون ومجتمعاتنا أقل أمناً”.

وكان عدد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة انخفض بشكل ملحوظ في بداية جائحة كورونا لكن الوتيرة بدأت بالازدياد في عام 2020 لترتفع بشكل كبير منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في كانون الثاني من العام الماضي.

وترافق وصوله إلى البيت الأبيض مع وعد بمعاملة أكثر إنسانية تجاه المهاجرين ما أدى إلى ازدياد وتيرة وصول مهاجرين غير مسجلين.

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