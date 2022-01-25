أنطونوف ينفي الأنباء عن بدء ترحيل الدبلوماسيين الروس من أمريكا

موسكو-سانا

نفى السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف الأنباء المتداولة حول بدء ترحيل الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة على خلفية التوترات حول أوكرانيا واصفاً مثل هذه التصريحات بـ “كاذبة”.

وقال أنطونوف في تعليق لقناة (سي إن إن) الأمريكية نشر على صفحة السفير على فيسبوك اليوم تعليقاً على شائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول بدء ترحيل الموظفين الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة إن: “هذه كذبة لا توصف.. كلنا في واشنطن ونيويورك وهيوستن عاملون بنظام طبيعي”.

وأضاف أنطونوف “لم تتلق السفارة أي توجيهات من موسكو أو أي مطالب من وزارة الخارجية الأمريكية.. ونواصل أداء مهامنا الدبلوماسية”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency