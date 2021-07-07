المالكي يطالب الصليب الأحمر بالتدخل السريع لإنقاذ حياة الأسير ( أبو عطوان)

القدس المحتلة-سانا

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ 64 على التوالي احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد المالكي في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف “بيتر ماورير” أوردتها وكالة وفا اليوم أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين ولا سيما الأسرى تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ودعا المالكي المنظمات الدولية الإنسانية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كل الأسرى ولا سيما أبو عطوان وانقاذ حياته.