حمود: ضرورة التمسك بالمقاومة لمواجهة الهجمة الصهيوأميركية

بيروت-سانا

أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود أن المقاومة ثابتة في وجه الهجمة الصهيونية الأميركية الأعرابية على المقاومة ومحورها.

وشدد حمود في كلمة اليوم على التمسك بالمقاومة والحقوق المشروعة في وجه الهجمة الصهيوأميركية وقال: “نقوم بواجبنا بالدعوة إلى الإصلاح حتى لو كان أعداؤنا أقوياء وكثر” مشيراً إلى أن الحرب الإرهابية التي شنت على سورية كانت بسبب دعمها للمقاومة وأن الأزمات في لبنان والفوضى في المنطقة تهدف إلى تركيع المقاومة إلا أن المقاومة صامدة لأنه إذا كان للباطل جولة فللحق كل الجولات.