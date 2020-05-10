إصابات ووفيات جديدة بكورونا في عدد من الدول العربية

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 2767 في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إلى أن مجموع الإصابات منذ تفشي الوباء بلغ 2767 والوفيات 109.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1065 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 8688 والوفيات إلى 58 بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 1912 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 39048 والوفيات إلى 246 مع تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس .

وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.