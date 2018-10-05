دمشق-سانا لم تكن أول زيارة له إلى سورية لإحياء أمسيات موسيقية فيها لكن ما ميز أمسية اليوم للعازف السويسري العالمي مارك بيرينوود التي أقيمت في دار الأسد للثقافة والفنون أنها الأولى من نوعها لفنان أوروبي قدم إلى سورية بعد سنوات … المزيد