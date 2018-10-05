موسكو-سانا بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وعدد من ممثلي الشركات الروسية اليوم سبل تعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقات الثنائية بين سورية وروسيا في مجالات الطاقة والنفط والغاز. وقال غانم على هامش جلسات … المزيد
احتفالية في درعا احتفاءً بانتصارات الجيش على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة الجنوبية
درعا-سانا احتفاء بانتصارات الجيش العربي السوري وتحريره المنطقة الجنوبية من رجس الإرهاب أقامت مبادرة درع الوطن من أبناء حوران والفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة درعا احتفالية جماهيرية كبيرة تم خلالها تكريم عدد من الجرحى وذوي الشهداء وعدد من الضباط من … المزيد
رئيس مجلس الشعب الأعلى في كوريا الديمقراطية: معجبون بالصمود الكبير للشعب السوري وقيادته
بيونغ يانغ-سانا بحث وفد مجلس الشعب مع رئيس مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية (تشي تيه بوك) اليوم سبل تطوير العلاقات بين البلدين وذلك ضمن زيارة الوفد السوري إلى كوريا الديمقراطية. وأكد (تشي تيه بوك) إعجاب بلاده بالصمود الكبير … المزيد
موسكو تؤكد ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من منطقة التنف في سورية
موسكو-سانا أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية بمنطقة التنف فى سورية وإغلاق مخيم الركبان الذي تستخدمه القوات الأمريكية لتدريب وايواء عناصر إرهابية. وشددت سورية مرارا على أن وجود القوات الأمريكية وأي وجود عسكري أجنبي في … المزيد
الخامنئي: أمريكا هُزمت في سورية ولبنان والعراق وتنتظرها هزائم أخرى
طهران-سانا أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن أمريكا هزمت في سورية و لبنان والعراق وتنتظرها هزائم أخرى. وقال الخامنئي في كلمة له اليوم في ملتقى الجهاد التعبوي في استاد ازادي إن إيران ستهزم إجراءات الحظر … المزيد
أمسية موسيقية للعازف السويسري العالمي مارك بيرينوود- فيديو
دمشق-سانا لم تكن أول زيارة له إلى سورية لإحياء أمسيات موسيقية فيها لكن ما ميز أمسية اليوم للعازف السويسري العالمي مارك بيرينوود التي أقيمت في دار الأسد للثقافة والفنون أنها الأولى من نوعها لفنان أوروبي قدم إلى سورية بعد سنوات … المزيد
الأحد القادم حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال
دمشق-سانا تطلق وزارة الصحة الأحد القادم حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال وتستهدف حتى الـ 11 من تشرين الأول الجاري جميع الأطفال دون سن الخامسة بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة. وأعلنت الوزارة اتخاذ كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الحملة … المزيد
مع تأمين الخدمات الأساسية.. أسواق حمص تنتظر عودة تجارها وروادها
حمص-سانا بعد عودة العجلة الاقتصادية وأصحاب المحال إلى نشاطهم المعهود في الأسواق التراثية بمدينة حمص القديمة وفتح أبوابها لزوار المحافظة لا تزال التسهيلات المقدمة للتجار أو تلك المتعلقة بتخديم الأسواق بالبنى التحتية دون المستوى المأمول بحسب التجار العائدين. وفي مقدمة … المزيد
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إزالة السواتر الترابية من حيي السبيل والمطار في درعا-فيديو
درعا-سانا أزالت الورشات الفنية التابعة لمجلس مدينة درعا بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية اليوم … المزيد
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حفل وداع للسفير الصيني.. المقداد: الصين بذلت كل جهد ممكن للوقوف في وجه الإرهاب- فيديو
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تحديث بنية الوظيفة العامة ضمن ملتقى حواري في وزارة التنمية الإدارية
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تكريم متفوقين في الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد شبيبة الثورة
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فحوصات مجانية بحمص ودرعا ضمن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
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بحث المشكلات التي تواجه تنفيذ المشاريع المتناهية الصغر
دمشق-سانا ناقش المعنيون في الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والمصرف الزراعي التعاوني أمس آليات تتبع ورصد … المزيد
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تخصيص أكثر من 76 ألف هكتار للخطة الزراعية في الغاب
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ارتفاع في أسعار الخضار في الحسكة وشكاوى من ضعف الرقابة
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مع تأمين الخدمات الأساسية.. أسواق حمص تنتظر عودة تجارها وروادها
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في معرض (عمّرها 4).. زيادة عدد الشركات المحلية 60 بالمئة- فيديو
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أرسنال يتغلب على كارباكا في الدوري الأوروبي بكرة القدم
باكو-سانا تغلب أرسنال الإنكليزي على مضيفه كارباكا الأذربيجاني بثلاثية نظيفة في ثاني جولات الدوري الأوروبي … المزيد
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فوز كبير لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
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برشلونة يتغلب على توتنهام في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
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لم يكتف بالوصول إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.. الساحل يعتلي صدارة الترتيب
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ديربي حمص أبرز مباريات الجولة الثالثة من دوري كرة القدم