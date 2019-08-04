الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار نسبيا وصحو بشكل عام

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام وسديميا مغبرا وحارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحا وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الساحلية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويصل معدل درجات الحرارة لشهر آب في الحسكة ودير الزور إلى 40 درجة والرقة 38 درجة ودمشق وحلب وحماة 36 درجة وادلب 34 درجة وحمص ودرعا 33 درجة والسويداء 31 درجة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة 30 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

الأحد الاثنين الثلاثاء دمشق 38/21 38/20 37/20 القنيطرة 29/18 29/17 28/17 درعا 35/20 35/19 34/19 السويداء 31/19 31/18 30/18 حمص 33/21 33/21 32/20 حماة 37/23 37/23 36/22 الحسكة 43/28 43/27 43/27 اللاذقية 32/26 32/25 31/25 طرطوس 33/26 33/25 32/25 حلب 38/22 38/21 37/21 إدلب 34/22 34/ 21 34/20 دير الزور 42/26 42/26 41/25 الرقة 40/24 40/24 39/23

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