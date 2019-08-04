4 آب 1988.. علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعا جديدا من فيروس نقص المناعة الإيدز

دمشق-سانا
1909- بداية الإضراب العام في السويد.
1914- المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى.
1933- صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية.
1984- فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسما جديدا للجمهورية.
1988- علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعا جديدا من فيروس نقص المناعة الإيدز.
2000- الاحتفالات تعم المملكة المتحدة لإحياء ذكرى ميلاد الملكة إليزابيث الأم المئة وتعتبر الملكة إليزابيث أول أفراد العائلة المالكة التي تحتفل بذكرى ميلادها المئة.
2007- إطلاق سفينة الفضاء فينيكس التابعة لناسا.
2010- إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.
من مواليد هذا اليوم..
1805- ويليام روان هاميلتون عالم فيزياء ورياضيات ايرلندي.
1859- كنوت همسون أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.
1961- باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009.
1965- فريدريك رينفلت رئيس وزراء السويد.
من وفيات هذا اليوم..
1060- الملك هنري الأول ملك فرنسا.
2003- فردريك روبنز طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.
أعياد ومناسبات..
اليوم الوطني في بوركينا فاسو.