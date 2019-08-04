4 آب 1988.. علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعا جديدا من فيروس نقص المناعة الإيدز

دمشق-سانا

1909- بداية الإضراب العام في السويد.

1914- المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى.

1933- صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية.

1984- فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسما جديدا للجمهورية.

1988- علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعا جديدا من فيروس نقص المناعة الإيدز.

2000- الاحتفالات تعم المملكة المتحدة لإحياء ذكرى ميلاد الملكة إليزابيث الأم المئة وتعتبر الملكة إليزابيث أول أفراد العائلة المالكة التي تحتفل بذكرى ميلادها المئة.

2007- إطلاق سفينة الفضاء فينيكس التابعة لناسا.

2010- إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.

من مواليد هذا اليوم..

1805- ويليام روان هاميلتون عالم فيزياء ورياضيات ايرلندي.

1859- كنوت همسون أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.

1961- باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009.

1965- فريدريك رينفلت رئيس وزراء السويد.

من وفيات هذا اليوم..

1060- الملك هنري الأول ملك فرنسا.

2003- فردريك روبنز طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في بوركينا فاسو.