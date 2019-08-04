طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي الحربي خرقه الأجواء اللبنانية اليوم منفذا جولات استفزازية في مناطق الجنوب اللبناني على علو منخفض.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني ببيان أصدرته الليلة إن أربع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية بعد ظهر اليوم ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وفوق البحر مقابل مدينة صور ومناطق البقاع الغربي رياق بعلبك في البقاع الشرقي والجنوب ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان اليوم أيضا عن خرق ست طائرات حربية إسرائيلية خلال الليل الماضي وفجر اليوم ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي والبقاع الشرقي وبيروت وضواحيها ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.