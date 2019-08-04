20 شخصا بين قتيل وجريح في إطلاق نار بمدينة إل باسو الأمريكية

واشنطن- سانا

قتل وأصيب نحو “20” شخصا في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري في مدينة إل باسو بولاية تكساس وسط الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت فرانس برس عن مساعد حاكم ولاية تكساس دان باتريك قوله لشبكة فوكس نيوز إنه “لدينا ما بين “15و20″ ضحية ولا نعرف كم هو عدد القتلى”.

من جهته أعلن رئيس بلدية المدينة دي مارغو لشبكة “سي أن أن” أن إطلاق النار أوقع عدة قتلى وأن السلطات اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم.

بدورها قالت شرطة المدينة في تغريدة لها على موقع تويتر إن “هناك تقارير عديدة تفيد بوجود أكثر من مسلح يطلقون النار في مركز سييلو فيستا التجاري” داعية السكان للابتعاد عن المكان.

من جهتها أعلنت قناة “كي تي أس أم 9” التلفزيونية المحلية في حصيلة أولية إصابة “18” شخصا بإطلاق النار بينما بثت قنوات التلفزة الأمريكية مشاهد لوحدات من الشرطة مدججة بالأسلحة تنتشر قرب المركز التجاري.

وتشهد الولايات المتحدة موجة واسعة من أعمال العنف وحوادث إطلاق النار التي أصبحت أمرا اعتياديا لانتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي كان أخرها مقتل شخصين وإصابة شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت بولاية ميسيسيبي يوم الثلاثاء الماضي.