“4” آلاف عنوان في معرض للكتاب بمدينة سلمية

حماة-سانا

حقول معرفية عديدة وموضوعات واسعة ومتنوعة تتوزع على 4 آلاف عنوان في معرض الكتاب بمدينة سلمية في ريف حماة.

المعرض الذي تقيمه دار سلمية للكتاب تحت عنوان “مجتمع يقرأ مجتمع أفضل” شهد إقبالا واسعا من جمهور القراء توزعوا في أجنحة المعرض التي ضمت إصدارات في الأدب والدراسات والروايات العالمية والمعاجم والاقتصاد والسياسة وجناح خاص بأدب الأطفال.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير الدار حسين الحاج أن المعرض نشاط تقليدي للدار بهدف توفير مجموعة من مختلف الاختصاصات فضلا عن كتب الأدب والروايات التي تصدر حديثا وكل مايهم الشباب والقراء بشكل عام.

وتم التنسيق لإقامة المعرض وفق الحاج مع جمعية “قطرة أمل” المهتمة بشؤون الأطفال بسلمية وذلك لحضور أكبر عدد من الأطفال ولتكون الكتب بمتناول جمبع المهتمين مشيرا إلى أن الحسومات تصل إلى 20 بالمئة على جميع الإصدارات.

الطبيب شهم محفوض من زوار المعرض أكد أنه وجد فيه فرصة للاطلاع على خيارات واسعة لعناوين مختلفة فيما ذكرت رؤى إدريس أنها مهتمة بكتب الأدب العالمي الإنساني وتجد في معارض الكتب ظاهرة إيجابية تتيح التعرف على آخر الإبداعات في مجال المعرفة والثقافة.

ورأى الشاب جولان عزوز أن معارض الكتب لها أهمية كبيرة فهي تتناول جوانب متعددة من الثقافة التي تسهم في تعزيز القراءة الورقية بمواجهة المعوقات والمنافسة غير المتكافئة مع وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستمر المعرض لغاية العاشر من الشهر الجاري.

سهاد حسن