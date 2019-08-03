باريس سان جيرمان يحرز لقب كأس السوبر الفرنسية

باريس-سانا

أحرز نادي باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسية اليوم بعد تغلبه على ستاد رين بهدفين مقابل هدف واحد في شينتشين.

وأحرز البديل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدفا رائعا من ركلة حرة فيما هز كيليان مبابي الشباك ليقود باريس سان جيرمان لتحويل تأخره بهدف سجله أدريان هونو إلى فوز بهدفين لهدف على ستاد رين بطل كأس فرنسا ويحرز اللقب.

وبهذا الفوز حصد سان جيرمان كأس السوبر للمرة السابعة على التوالي ليحقق رقما قياسيا ويحطم الرقم السابق لأولمبيك ليون الذي توج ست مرات.

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