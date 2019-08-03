الجيش اليمني يقضي على عدد من جنود ومرتزقة العدوان السعودي

صنعاء-سانا

قضت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من جنود ومرتزقة العدوان السعودي وأصابت عدداً آخر في محور جيزان وتعز.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر عسكري قوله “إن وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية سعودية بعبوة ناسفة جنوب الخشل ما أسفر عن مصرع عدد من الجنود السعوديين كانوا على متنها”.

من جهة ثانية تمكن عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية من صد هجوم لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري “أن هجوم مرتزقة العدوان جاء من 3 مسارات باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة الكدحة بمديرية المعافر” مشيراً إلى أن المرتزقة تكبدوا خسائر جسيمة في الأفراد والعتاد دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم على الأرض.

وكانت وحدة الهندسة في الجيش اليمني دمرت في وقت سابق اليوم عربة محملة بالمرتزقة قبالة جبل قيس بعبوة ناسفة ما أدى إلى مقتل وإصابة من عليها فيما تصدى عناصر من الجيش واللجان الشعبية أمس لهجمات عدة لمرتزقة العدوان السعودي على مواقعهم قبالة منفذ علب والربوعة وعسير.

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