تحذيرات من تزايد خطر استخدام الطائرات المسيرة لأغراض إرهابية

بروكسل-سانا

حذرت المفوضية الأوروبية من تزايد خطر استخدام الطائرات المسيرة لأغراض إرهابية في ظل التطور التقني السريع لتكنولوجيا هذه الطائرات.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية جوليان كينغ في تصريح لصحيفة دي فيلت الألمانية “إن الطائرات المسيرة أصبحت أكثر كفاءة وذكاء ما يجعلها متاحة أكثر للاستخدامات العدائية” مضيفاً: “نرصد التهديد في وضعه الحالي والمستقبلي على خلفية التطور السريع لتكنولوجيات الطائرات المسيرة وندعم دول الاتحاد الأوروبي في إقامة شبكة لتبادل المعلومات وتعزيز الاهتمام بهذا الأمر على المستوى الدولي وتوفير المخصصات المالية للمشروعات التي تخدم درء مخاطر استخدام هذه الطائرات لأغراض ارهابية”.

وذكرت الصحيفة استناداً إلى مصادر مطلعة أن وحدة التنسيق الفرنسية لمكافحة الإرهاب حذرت في تقرير مصنف على أنه سري من خطر هجوم إرهابي محتمل على ملعب لكرة القدم بواسطة طائرة مسيرة مزودة بمواد بيولوجية وتم تقديم هذه الوثيقة في إطار الإعداد للتقرير الختامي للجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي في كانون الأول الماضي.

وتشهد الدول الغربية حالة من الاستنفار الأمني خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية والمنطقة إلى أراضيها وخاصة بعد الهجمات والاعتداءات المتكررة التي شهدتها بعض هذه الدول.

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