نادي السلام ثالثاً ببطولة الجمهورية لكرة السلة على الكراسي المتحركة

حمص-سانا

نال فريق نادي السلام الرياضي بكرة السلة على الكراسي المتحركة المركز الثالث ببطولة الجمهورية التي أقيمت في اللاذقية مؤخراً.

رئيس نادي غسان أبو صلاح أوضح في تصريح لمراسلة سانا الرياضية أن البطولة التي استمرت يومين شهدت منافسات قوية وأن الخبرات التي يضمها فريق النادي الذي يمثل منتخب حمص من الخبرات التي تنافس سنوياً على المراكز الأولى.

وتألف منتخب حمص من اللاعبين عامر غازي وغصوب زهراوي ويزن العجوز وحسن عبدان ولؤي رجوب ونبيه الشبعان ويوسف الشيخ يونس وياسين سفرجي وطلال الأحدب ومهند النجار.

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