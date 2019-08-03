نتائج متقدمة للسويداء والحسكة ببطولة الجمهورية لرماية الصالات

السويداء-سانا

حقق منتخب السويداء برياضة الرماية أربعة مراكز متقدمة خلال مشاركته ببطولة الجمهورية التي اختتمت منافساتها مؤخرا في ريف دمشق.

وتمثلت النتائج المحققة بحصول اللاعبة راية زين الدين على المركز الأول وسامي البحري على المركز الثالث وسوسن البحري على المركز ذاته بمسابقة البندقية فيما جاءت لبنى الأطرش ثالثة بمسابقة المسدس.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار رئيس اللجنة الفنية للعبة بالسويداء كمال زين الدين إلى أن النتائج المحققة للاعبيه جيدة قياسا إلى صغر أعمار وعدم توافر أدوات اللعبة بالشكل المطلوب.

ولفت زين الدين إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية وتميزا لفريقي طرطوس والجيش مع حسن التنظيم لمنافساتها.

كما حقق منتخب الحسكة للرماية نتائج متقدمة في البطولة بحلوله في المركز الثاني بعد منتخب طرطوس حيث قال رئيس مكتب الألعاب الفردية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بالحسكة حمد الشيخ “إن حلول المنتخب بالمركز الثاني جاء نتيجة تميز اللاعبة إيناس العجيل بعد منافسة قوية على التصنيف في المراكز الأولى” مشيرا إلى أن هذه الرياضة من الرياضات التي تشهد إقبالا على ممارستها من أبناء المحافظة وقد حققت خلال العامين الماضيين نتائج جيدة في البطولات المحلية.

وكان منتخب الحسكة حاز المركز الثالث في بطولة الجمهورية للشباب التي أقيمت في دمشق العام الماضي.