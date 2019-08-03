منصور:أنشطة الاحتلال الاستيطانية تفاقم الانتهاكات بحق الفلسطينيين

نيويورك-سانا

أكد المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أن تسارع وتيرة أنشطة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الضفة الغربية سيفاقم حجم الانتهاكات بحق الفلسطينيين وسيؤدي إلى زيادة عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة بالآلاف.

وحذر منصور في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة من مخاطر استمرار الصمت الدولي أمام مواصلة الاحتلال أنشطته الاستيطانية بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار منصور إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على هدم المنازل الفلسطينية كما حصل في منطقة وادي الحمص قرب صور باهر بالقدس وترك مصير عشرات الأسر الفلسطينية مجهولا داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته مبينا أن هذه الجرائم هي العائق الأكبر أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي كفلته له القوانين الدولية.