ريابكوف: موسكو لن تخسر في سباق تسلح جديد مع واشنطن

موسكو -سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لن تخسر أبدا في سباق تسلح جديد بات يلوح في الأفق بعد خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى.

وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة روسيا اليوم إن واشنطن ستتسبب بإطلاق العنان لجولة جديدة من سباق التسلح مشددا على أن “روسيا لن تخسر أبدا في مثل هذا السباق حيث أظهرت قدرتها على إيجاد حلول ناجعة وفعالة من حيث التكلفة لمواجهة أي تحديات قائمة أمامها”.

وتابع قائلا “بالتأكيد سنثبت قدراتنا مرة أخرى بعد أن دمرت الولايات المتحدة معاهدة الصواريخ” معتبرا أن الولايات المتحدة هي التي يمكن أن تبادر ببدء مرحلة جديدة من سباق التسلح نظرا إلى أن روسيا أعلنت أنها لن تنشر على الأرض صواريخ من الفئات القصيرة ومتوسطة المدى إلا في المناطق التي تنشر واشنطن منظوماتها الصاروخية فيها.

وحذر ريابكوف من تزايد عوامل الخطورة في العالم مشبها الحالة الراهنة في مجال الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح وحظر الانتشار بتلك التي تشكلت إبان “الحرب الباردة” داعيا إلى ضرورة التركيز على الحفاظ على الهيكلية الدولية للحد من انتشار الأسلحة التي تتضمنها في المقام الأول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت 3 الموقعة في العام 2010 التي تمنع انتشار الأسلحة النووية.

وجدد نائب وزير الخارجية الروسي دعوة بلاده إلى الناتو لإعلان الحظر على نشر الصواريخ في أوروبا وقال “إن مقترحنا لا يزال على الطاولة وعلى الناتو أن يحذو حذو روسيا ليعلن الحظر الأحادي على نشر الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى التي كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ حتى اليوم”.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن أسفه لفرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية قضية ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال مبينا أن هذا الإجراء ناجم عن الظروف السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

وقال ريابكوف “أعتقد أن هذا جزء من الظروف السياسية الداخلية.. وإنه لأمر محزن أن تتم التضحية ببقايا ما يسمى الشراكة الروسية الأمريكية بسبب مطالب أولئك الذين يستخدمون العلاقات مع روسيا كأداة للنضال السياسي الداخلي في الولايات المتحدة”.

وأضاف ريابكوف “نتابع هذا الموضوع منذ العام الماضي عندما تم تطبيق حزمة العقوبات هذه للمرة الأولى.. إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تفرض بانتظام عقوبات وتدابير تقييدية ضد روسيا”.

وكانت بريطانيا اتهمت روسيا بتسميم سكريبال وابنته يوليا دون أن تقدم أي أدلة الأمر الذى نفته موسكو بشكل قاطع مؤكدة أن هذه المزاعم استفزازية وهدفها سياسي كما قامت لندن على خلفية الحادث مع عشرات الدول الغربية بإبعاد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها وردت روسيا بالمثل مشددة على أنها لن تقبل بأي نتائج تحقيق في قضية سكريبال إذا لم يشارك فيه خبراء روس.