منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا

بغداد-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم أمام نظيره اللبناني بهدف لهدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم في افتتاح مبارياته ببطولة غرب آسيا المقامة في العراق لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا العراق وفلسطين واليمن.

الشوط الأول شهد فرصا كانت سانحة لمنتخبنا للتسجيل ففي الدقيقة 18 سدد عمرو جنيات كرة من خارج منطقة الجزاء إلا أنها جاورت القائم جاءت بعدها بدقيقتين تسديدة خالد المبيض التي صدها حارس مرمى المنتخب اللبناني لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي .

منتخبنا تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 48 عبر تسديدة أحمد الدوني من داخل منطقة الجزاء فيما أدرك المنتخب اللبناني التعادل في الدقيقة 80 عبر نادر مطر وأضاف هددفه الثاني بواسطة حسن شعيتو في الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز المنتخب اللبناني بهدفين لهدف وسيلعب منتخبنا مباراته الثانية يوم الأثنين القادم مع اليمن على أن يلتقي الخميس القادم مع العراق ويختتم مبارياته مع فلسطين في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وافتتحت البطولة بلقاء المنتخب العراقي مع نظيره اللبناني الثلاثاء الماضي وانتهت بفوز الأول بهدف مقابل لا شيء كما فاز المنتخب الفلسطيني على نظيره اليمني بالنتيجة ذاتها وفاز المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني اليوم بهدفين لهدف.

ويتأهل صاحبا المركز الأول في مجموعتي البطولة إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الرابع عشر من الشهر الجاري علما أن البطولة تقام بمشاركة تسعة منتخبات قسمت إلى مجموعتين تضم الثانية منها منتخبات الأردن والسعودية والبحرين والكويت.