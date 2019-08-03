الأمن العراقي يضبط أسلحة وأوكارا لإرهابيي داعش في كركوك ونينوى

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن ضبط مخبأ ووكر تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظتي نينوى وكركوك في شمال البلاد.

وأوضح بيان لمديرية الاستخبارات العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية واع أنها “ضبطت مخبأ للعبوات الناسفة في قرية المغيرة جنوب الموصل وعثرت

بداخله على 12 قذيفة هاون و6 صواريخ من طراز جهنم وعبوتين ناسفتين على شكل قمع زنة الواحدة 20 كيلوغراما”.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية دمرت وكرا للإرهابيين على شكل نفق في منطقة كراو التابعة لناحية سركلان بقضاء الدبس في كركوك وضبطت بداخله 5 عبوات ناسفة وحزاما ناسفا وصواعق وبدلات عسكرية وشاحنا شمسيا وأدوات متنوعة أخرى.

وتعلن القوات العراقية بين الفينة والأخرى عن اعتقال وضبط أوكار للإرهابيين في عملياتها الأمنية لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مختلف المناطق العراقية .