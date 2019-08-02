حفل فني وطني في السويداء بمناسبة عيد الجيش

السويداء-سانا

تقديرا لبطولات وتضحيات الجيش العربي السوري وإحياء للذكرى الرابعة والسبعين لتأسيسه أقيم مساء اليوم حفل فني وطني على المدرج الروماني في حديقة الفيحاء بمدينة السويداء.

وتضمن الحفل فقرات فنية منوعة تضمت إلقاء عدد من القصائد الشعرية عن بطولات الجيش العربي السوري لكل من الشاعر باسم عمرو والمقدم محمد شحوذ العلي والجندي كنان غانم الذي شاركته الطفلة لانا عساف بأغنية موطني إضافة إلى فقرات فلكلورية غنائية راقصة لفرقة شهرزاد السورية إلى جانب باقة أغان من وحي المناسبة أداها كل من الفنانين رمزي الشوفي وجمال العساف وريبال الهادي ووهيب هلال لتختتم الاحتفالية بباقة أغان وطنية قدمها كورال للأطفال.

وتخلل الحفل عدد من الكلمات التي نوهت ببطولات الجيش العربي السوري ومحطاته النضالية عبر تاريخه المشرق الحافل بالانتصارات والذي سطر أروع ملاحم البطولة والتضحية في مجابهة الأعداء بكل مسمياتهم وأشكال عدوانهم وصولا إلى تحطيم حلقات التآمر والتصدي للحرب الإرهابية والعدوانية المدعومة من عتاة أنظمة الظلام والقوى الإمبريالية والاستعمارية معطيا

بذلك أعظم الدروس للعالم ومقدما قوافل الشهداء والجرحى دفاعا عن الإنسانية جمعاء ضد أعتى قوى الشر والإرهاب التكفيري التدميري.

فيما أعرب عدد من المشاركين في الحفل في تصريحات لمراسل سانا عن فخرهم واعتزازهم بالجيش العربي السوري الباسل حامي الوطن وصانع مجد سورية ببطولاته وتضحياته وصموده الأسطوري وانتصاراته المتلاحقة في ساحات الوغى والميدان لتطهير كل شبر من أرض الوطن من رجس الإرهاب وداعميه مجددين العهد بالوقوف إلى جانب جيشهم وقيادته حتى تحقيق النصر المنجز وإعادة الامن والاستقرار إلى كامل سورية.

ديار نصر