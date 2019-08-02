النظام التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق 24شخصا بذريعة ارتباطهم بغولن

أنقرة-سانا

أصدر مكتب الادعاء العام في محافظة أزمير غرب تركيا اليوم مذكرات اعتقال بحق 24 شخصا بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذى يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز عام 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التابعة للنظام التركي نقلا عن مصادر أمنية قولها إن “قوات الأمن التركي اعتقلت اليوم 18 من الأشخاص المشمولين بمذكرات الاعتقال وذلك في إطار عمليات دهم في أزمير”.

وكانت سلطات النظام التركي أصدرت قبل أيام مذكرات اعتقال بحق 53 شخصا بينهم 20 جنديا بحجة ارتباطهم بالداعية غولن.

وخلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الانقلابية سجنت سلطات نظام رجب طيب أردوغان أكثر من 77 ألف شخص واتخذت قرارات فصل وإيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.

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