عريقات يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها التعسفية والمتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الأساسية التي كفلتها القوانين والأنظمة الدولية.

ونقلت وكالة وفا عن عريقات قوله اليوم إن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها مشيراً إلى أن استشهاد الأسير نصار طقاطقة قبل أسبوعين يعتبر إعداماً مع سبق الإصرار والترصد لأنه جاء نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد وعدم اكتراث الاحتلال لتدهور صحته.

ودعا عريقات منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تكثيف الجهود من أجل محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها قضية الأسرى.

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