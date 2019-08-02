SCS-NET
الشريط الأخباري

عريقات يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال

2019-08-02

القدس المحتلة-سانا

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها التعسفية والمتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الأساسية التي كفلتها القوانين والأنظمة الدولية.

ونقلت وكالة وفا عن عريقات قوله اليوم إن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها مشيراً إلى أن استشهاد الأسير نصار طقاطقة قبل أسبوعين يعتبر إعداماً مع سبق الإصرار والترصد لأنه جاء نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد وعدم اكتراث الاحتلال لتدهور صحته.

ودعا عريقات منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تكثيف الجهود من أجل محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها قضية الأسرى.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

عريقات يطالب بتحقيق فوري في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم أجمع …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved