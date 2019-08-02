إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال على مسيرات العودة في غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة التاسعة والستين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “مجزرة وادي الحمص” في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة شرق مدينة غزة وجباليا شمال القطاع والبريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 308 شهداء إضافة إلى غصابة أكثر من 30 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال وادي الحمص بالقدس المحتلة

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها حي وادي الحمص في بلدة صور باهر شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق من بينهم صحفي كما اعتقلت مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية.

وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: إننا نرفض إجراءات الاحتلال القمعية التي طالت عددا من الفلسطينيين من خلال هدم منازلهم في حي وادي الحمص مؤكدا أن الفلسطينيين صامدون فوق أرضهم ولن يتخلوا عن حقوقهم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم حي وادي الحمص في قرية صور باهر وهدمت خيمة الاعتصام والتضامن.

إصابة فلسطينيين اثنين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

وفي الضفة الغربية أصيب شابان فلسطينيان جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما شرق قلقيلية.

ونقلت وكالة معا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واطلقت الرصاص الحي على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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