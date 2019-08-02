الفارس أحمد حمشو يحرز لقب الفئة العليا ببطولة عيد الجيش الخامسة للقفز على الحواجز

ريف دمشق-سانا

أحرز الفارس أحمد حمشو لقب بطولة عيد الجيش الخامسة لفروسية القفز على الحواجز للفئة العليا التي اختتمت منافساتها مساء اليوم في نادي الشهيد باسل الأسد للفروسية بالديماس .

وحل حمشو بالمركز الأول لفئة 140 سم بعد منافسة قوية في المباراة النهائية تاركا المركز الثاني للفارس محمد جوبراني وجاءت الفارسة شام الأسد في المركز الثالث فيما نالت الفارسة آية حمشو لقب بطولة فئة 130سم تلاها أحمد حمشو ثم مؤمن زنداقي علما أن منافسات هاتين الفئتين أقيمتا على شوطين الأول أصلي والثاني شوط ترجيحي.

وفاز الفارس ليث العلي ببطولة فئة 120سم تلاه همام الشهاب وحلت الفارسة بشرى الأسد في المركز الثالث أما فئة 110سم ففاز بمنافساتها أحمد المصري تاركا الوصافة لأسامة السبيعي وحل غالي الزيبق ثالثا.

وانتهت منافسات فئة 105سم بفوز أحمد المصري وجاءت الفارسة منى خطاب ثانيا والفارسة شروق المصري ثالثا وذهب لقب فئة الاطفال لارتفاع 90سم للفارسة شروق المصري تلاها حازم المصري ثم زين مهنا.

وجرى تتويج أبطال جميع الفئات في حفل فني أقيم في ختام البطولة .