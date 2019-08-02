رابطة العمال السوريين في لبنان: الجيش السوري حطم حلقات العدوان

بيروت-سانا

أكدت رابطة العمال العرب السوريين في لبنان أن الجيش العربي السوري حطم كل حلقات التآمر والعدوان وأثبت يوما بعد يوم أنه جيش النصر وحامي الوطن والمدافع عن شرف الأمة العربية وكرامتها رغم أنف الحاقدين والمعتدين.

ونوهت الرابطة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري ببطولات الجيش في تصديه للعدوان التكفيري الإرهابي المدعوم من عتاة أنظمة الظلام والقوى الإمبريالية مشيدة ايضا بالانتصارات التي حققها الجيش في مستوياتها الوطنية والقومية على مساحة المواجهة في الصراع العربي الصهيوني.

وأكدت الرابطة أن الجيش العربي السوري رائد في كل المراحل وصولا إلى تحطيمه حلقات التآمر والعدوان التي استهدفت النيل من موقع سورية.