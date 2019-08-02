سان جيرمان يحدد موعدا نهائيا أمام برشلونة لإتمام صفقة نيمار

باريس-سانا

أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضع موعدا وسعرا نهائيا لبرشلونة الإسباني إذا ما رغب في إكمال صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى النادي الكاتالوني.

وذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية أن إدارة بطل الدوري الفرنسي طالبت بإتمام صفقة نيمار قبل مباراتهم الافتتاحية في الدوري يوم 10 من الشهر الحالي علما أن موسم الانتقالات الصيفية لن يغلق أبوابه قبل 2 أيلول القادم في كل من فرنسا وإسبانيا.

وأشار التقرير إلى أن النادي الباريسي لم يتنازل عن الحصول على 300 مليون يورو لبيع نجمه البرازيلي.

وكانت تقارير إعلامية أفادت أن نيمار وافق على عرض برشلونة بالانضمام إليه على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء الإلزامي بالصيف القادم ولكن باريس سان جيرمان يريد الأموال هذا الصيف.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 علما بأنه انتقل إليه قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.