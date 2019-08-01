فيسبوك تغلق حسابات مرتبطة بالنظام السعودي تروج له وتهاجم خصومه

لندن-سانا

كشفت شركة فيسبوك عملاقة التواصل الاجتماعي اليوم أن أشخاصا مرتبطين بالنظام السعودي أداروا شبكة من الحسابات والصفحات المزيفة على فيسبوك للترويج لهذا النظام ومهاجمة خصومه في المنطقة.

وذكرت الشركة أنها أغلقت أكثر من 350 حسابا وصفحة يتابعها نحو 4ر1 مليون شخص وذلك في أحدث حملة ضمن جهود مستمرة لمحاربة “السلوك المزيف المنسق” على منصتها وفي نشاط تربطه مباشرة بالنظام السعودي .

وقال ناثانيال غليتشر مدير سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك: “بالنسبة لهذه العملية استطاع محققونا التأكد من أن الأشخاص الذين يقفون وراءها مرتبطون بالحكومة السعودية” مضيفا “إن الحملة السعودية كانت نشطة على موقعي فيسبوك وإنستغرام واستهدفت بشكل أساسي دولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينها قطر والإمارات ومصر وفلسطين”.

وبين غليتشر أن الحملة استخدمت حسابات مزيفة تتظاهر بأنها من مواطني تلك الدول كما صممت صفحات لتبدو مثل مواقع إخبارية محلية موضحا أنه “عادة ما ينشرون بالعربية عن أخبار المنطقة والقضايا السياسية .. ويتحدثون عن /إنجازات/ يربطونها بولي العهد محمد بن سلمان وخطته /للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي/ وعن /نجاحات/ للقوات المسلحة السعودية ولا سيما في الحرب على اليمن”.