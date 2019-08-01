عون: جيشنا حقق إنجازات كبيرة في محاربة الإرهاب

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الجيش ضمانة للبنان مشيرا إلى ما حققه من إنجازات في محاربة الإرهاب وحفظ الأمن.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله اليوم خلال احتفال بعيد الجيش اللبناني “الجيش حقق خلال السنتين الماضيتين إنجازات كبيرة وحرر الجرود من الإرهابيين وتمكن مع سائر القوى الأمنية من القضاء على معظم خلاياهم النائمة وشل حركتهم محققين للبنان أمنا ثمينا تسعى إليه جميع الدول”.

وأشار إلى أن الأمن “خط أحمر” ولا يمكن التهاون مع أي محاولة للتلاعب به موضحا أن الأمن هو الركيزة الأساس لأي ازدهار وأي نهضة.

وقال مخاطبا الشعب اللبناني “يجب أن نضحي جميعا ونتخلى عن بعض مكتسباتنا حتى لا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح لبنان على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية”.

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