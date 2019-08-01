بلانك: أعضاء إدارة ترامب أغبياء وكاذبون وخطرون

طهران-سانا

انتقد المنسق السابق لتنفيذ الاتفاق النووي في وزارة الخارجية الأميركية جارت بلانك أعضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية وضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمة الحظر ووصفهم بالأغبياء والكاذبين والخطرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن بلانك قوله في تغريدة له على تويتر: “بعض الأشخاص في إدارة ترامب من الأغبياء وبعضهم كاذبون والبعض الآخر يحمل الصفتين معا والكثير منهم خطرون”.

وأضاف بلانك: “بشأن ما يقال بأن الولايات المتحدة تريد التواصل مع صانع القرار الرئيس يجب أن نقول بأنكم تحتاجون إلى ممثل مطمئن وليس صاحب قرار”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية وضعت ظريف أمس على لائحة الحظر الأميركي حيث سخر ظريف من هذا القرار وقال: “أشكركم على اعتباركم اياي تهديدا كبيرا لخططكم”.

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