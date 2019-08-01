روحاني: العقوبات المفروضة على إيران إخفاق سياسي وقانوني لأعدائها

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات المفروضة على بلاده تمثل “إخفاقا أخلاقيا وسياسيا وقانونيا لأعدائها”.

وقال روحاني خلال حفل افتتاح محطة هريس الكهرومائية لتوليد الكهرباء بمحافظة أذربايجان الشرقية شمال غرب البلاد اليوم: “العقوبات على إيران تشكل خرقا لالتزاماتهم تجاه المؤسسات الدولية والأمم المتحدة و82 مليونا من الشعب الإيراني”.

وأضاف: “إن الحظر لا يعود بأي فائدة عليهم بل بالهزيمة ..الجميع سيخسر من الحظر فأوروبا ستتضرر ونحن أيضا إلا أن الشعب الإيراني هو الوحيد الذي سيستفيد منه وذلك بالاتكاء على قدراته وتحقيق تقدم كبير في مجال التقنيات الجديدة”.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اعلانه انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في أيار من العام الماضي العمل بالإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد طهران والتي تم تجميدها بموجب الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2231 عام 2015.

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