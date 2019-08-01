منتخب سورية لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني غدا ببطولة غرب آسيا

بغداد-سانا

يستهل منتخب سورية لكرة القدم للرجال مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في العراق بلقاء نظيره اللبناني غدا عند الساعة العاشرة والنصف مساء على استاد كربلاء الدولي.

ويطمح نسور قاسيون إلى تقديم أداء جيد ونتائج إيجابية وتحقيق مركز متقدم في هذه البطولة التي استطاع الحصول على لقبها عام 2012 في الكويت.

ويشارك في البطولة تسعة منتخبات قسمت إلى مجموعتين ضمت الأولى منتخبات سورية والعراق “الدولة المنظمة” ولبنان وفلسطين واليمن وتقام مبارياتها في مدينة كربلاء وضمت الثانية منتخبات الأردن والسعودية والبحرين والكويت وتقام مبارياتها في مدينة اربيل.

واستعد منتخبنا للقاء الافتتاحي مع نظيره اللبناني عبر حصص تدريبية بإشراف المدرب فجر ابراهيم في الملعب الرديف المجاور لملعب كربلاء تركزت على تمارين السرعة والعمل التكتيكي الجماعي إضافة للكرات الثابتة.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وخالد إبراهيم في حراسة المرمى وحسين جويد وعبد الله الشامي وأحمد الصالح وعمرو جنيات ومحمد فارس أرناؤوط وأنس بلحوس وعبد الرزاق محمد وخالد كردغلي في خط الدفاع ومحمد المرمور وخالد المبيض وورد السلامة وأحمد الأشقر ومحمد الأحمد وتامر حاج محمد ومحمد عنز في خط الوسط وباسل مصطفى ومحمد كامل كواية وأحمد الدوني ومارديك ماردكيان وفراس الخطيب في خط الهجوم.

يشار إلى أن البطولة افتتحت بلقاء المنتخب العراقي مع نظيره اللبناني وانتهت بفوز الأول بهدف مقابل لا شيء كما فاز المنتخب الفلسطيني على نظيره اليمني بالنتيجة ذاتها علما أن منتخبنا سيلعب مباراته الثانية يوم الاثنين القادم مع اليمن والخميس القادم مع العراق ويختتم مبارياته مع فلسطين في الحادي عشر من الشهر الجاري.

محمد الخاطر