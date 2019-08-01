مقتل 10 من مرتزقة العدوان السعودي في محافظتي الجوف وحجة اليمنيتين

صنعاء-سانا

قتل وجرح عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي بعمليات قنص نفذتها وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي الجوف وحجة فيما دمرت وحدات أخرى آليتين للمرتزقة في محافظة البيضاء.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية قنصت 8 من مرتزقة الجيش السعودي شرق مثلث عاهم وغرب حيران بحجة فيما قتل اثنان من المرتزقة بعمليات قنص في المصلوب بالجوف.

من جهة أخرى دمرت وحدة الهندسة في الجيش واللجان آليتين عسكريتين لمرتزقة العدوان بمحافظة البيضاء ما أدى إلى مقتل وإصابة من كان على متنهما.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن في وقت سابق اليوم أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية عسكرية قبالة قطاع الدائر غرب عسير كبدت خلالها مرتزقة العدوان السعودي خسائر كبيرة في العديد والعتاد.