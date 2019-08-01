أمسية غنائية للمطربة ليندا بيطار بثقافي السويداء

السويداء-سانا

أغان منوعة حفلت بها الأمسية الغنائية التي أحيتها المطربة ليندا بيطار مساء اليوم على مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء.

وجاءت الأمسية حصيلة تنظيم مشترك بين الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون ومديرية ثقافة السويداء حيث قدمت خلالها بيطار على ساعة من الزمن باقة من أغاني فيروز وفريد الأطرش ونجاة الصغيرة وعددا من أغانيها برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله الذي أعرب عن سعادته بوجوده في محافظة السويداء وسط تفاعل الجمهور اللافت مع الأمسية مؤكدا أن الفن ثقافة راسخة في وجدان السوريين وأن الحرب لم تغير من رسالتنا الثقافية والحضارية.

ونوه عدد من الجمهور الذين غص بهم المسرح بالأداء العالي والراقي لبيطار والذي أخذهم إلى عوالم موسيقية منوعة جميلة بصوتها وحضورها المميزين واختيارها لأغان راسخة في الذاكرة.

يذكر أن المطربة ليندا بيطار من مواليد حمص خريجة المعهد العالي للموسيقا 2007 اختصاص غناء شرقي.. شاركت في مهرجانات سورية وعربية وعالمية وهي عضو في عدة فرق محلية.. لها ألبوم يضم مجموعة من أغانيها كما أدت بصوتها شارات أعمال درامية سورية وهي أستاذة صف الغناء الشرقي بالمعهد العالي للموسيقا.

خزامى القنطار