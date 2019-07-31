الكرز يساعد في دعم وظائف الدماغ

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن فوائد مذهلة للكرز الذي يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيا المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.

واستندت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة ديلاوير وشملت الدراسة 37 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عاما إلى مقارنة القدرات المعرفية لأشخاص دأبوا على شرب عصير الكرز وقدرات آخرين تناولوا دواء وهميا خلال فترة الدراسة فوجدوا تحسنا مفاجئا في جوانب متعددة من الذاكرة لدى المجموعة الأولى مقارنة مع الثانية.

وأجرى الباحثون تقييما للعلامات الإدراكية والذاكرة لدى المشاركين قبل وبعد الدراسة كما راقبوا السعرات الحرارية ومستويات النشاط اليومية لديهم وبعد حساب العوامل المحتملة الأخرى بين الباحثون أن المشاركين الذين شربوا عصير الكرز كان بإمكانهم معالجة المعلومات بشكل أسرع وطوروا مهارات في صنع القرار وكانوا أكثر ارتياحا بشأن قدرتهم على تذكر الأشياء.

وأشار الباحثون إلى أن إضافة القليل من عصير الكرز ذي الطعم اللاذع إلى النظام الغذائي بشكل يومي من شأنه أن يساعد في دعم وظائف الدماغ الصحية وخاصة لدى كبار السن.

ويعد الكرز من الأطعمة النيئة التي يطلق عليها الخبراء “الأطعمة الفائقة” لأنها تحتوي على مجموعة واسعة من المركبات النشطة بيولوجيا بما في ذلك البوليفينول المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.