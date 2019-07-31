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طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية

2019-07-31

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي الحربي اليوم خروقاته الاستفزازية للأجواء اللبنانية ونفذ تحليقا دائريا فوق مختلف مناطق الجنوب على مستويات منخفضة ومتوسطة.

وأفادت مديرية التوجيه في  قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الليلة أن خمس طائرات حربية معادية خرقت الأجواء من فوق بلدة رميش ونفذت تحليقاً دائرياً فوق مناطق الجنوب وبين شكا والجنوب وبيروت وكذلك فوق مرجعيون وصيدا ومدينة جزين وجبل الريحان.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت أمس أيضا إقدام خمس طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي على خرق الأجواء اللبنانية وتنفيذها طيرانا دائريا فوق معظم المناطق اللبنانية.

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