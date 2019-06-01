42 مصابا جراء انفجارات بمصنع للديناميت وسط روسيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإقليمية في روسيا ان ما لا يقل عن 42 شخصا أصيبوا جراء ثلاثة انفجارات هزت مصنع “كريستال” لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا اليوم.

ونقلت وكالة “تاس” للأنباء عن الوزارة قولها إنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات في منطقة نيجني نوفغورود بالمدينة حيث ظهر أن معظم الإصابات كانت بين المتوسطة والخفيفة ولا توجد بينها إصابات خطيرة.

من جهتها أفادت خدمة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول وقف انتشار النيران لافتة إلى انقطاع التيار الكهربائى وتحطم زجاج النوافذ فى مبان بقرية “بيرا” القريبة جراء الانفجارات.

يشار إلى أن حصيلة سابقة كانت قد أشارت إلى إصابة 19 شخصا جراء الانفجارات.

وكان ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في السادس من أيار الماضي خلال القيام بأعمال صيانة في ورشة لتصنيع غاز الأمونيا بمصنع أورالخيم الكيميائي بمدينة بيريزنيكى في إقليم بيرم الروسي.