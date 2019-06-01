روسيا تعدل صواريخ بروتون الفضائية

موسكو-سانا

أعلن مركز خرونيتشيف الروسي أن صواريخ بروتون الفضائية خضعت للعديد من التعديلات التي حسنت أداءها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المركز قوله في بيان أصدره “ان صواريخ” بروتون إم خضعت لأربع مراحل من التعديل في السنوات الأخيرة وأدخل عليها العديد من الأنظمة الإلكترونية المتطورة التي قننت استهلاكها للوقود وزادت قدرتها على نقل الحمولات إلى الفضاء.

وأشار البيان إلى أن الإلكترونيات الحديثة حسنت من عملية الاحتراق وقللت من إصدار العوادم الضارة بالبيئة وخصوصا تلك التي تحتوي على مركبات الـ “هبتيل”.

ويصنف صاروخ “بروتون إم” من فئة الصواريخ الثقيلة المخصصة لحمل المركبات الفضائية المختلفة الخاصة بالأغراض الحكومية والتجارية حيث يستطيع هذا الصاروخ إيصال حمولة تصل إلى 6 أطنان إلى المدارات الفضائية القريبة من الأرض وتوجد نسخة متوسطة الثقل منه وهي “بروتون ميديوم” ونسخة خفيفة “بروتون لايت”.