محتجو (السترات الصفراء) يواصلون مظاهراتهم تنديداً بسياسات ماكرون

باريس-سانا

واصل محتجو حركة “السترات الصفراء” اليوم مظاهراتهم في باريس ومدن فرنسية أخرى للأسبوع التاسع والعشرين على التوالي تنديدا بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية والاجتماعية ورفضا لإجراءاته الرامية لاحتواء هذه الاحتجاجات ووقفها.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن المتظاهرين في باريس رفعوا لافتات تطالب بالعدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية ورفض الرأسمالية حاملين صفارات وطبولا.

وانطلقت هذه الحركة غير المسبوقة بسبب الغضب من الضرائب وضد السياسة الاجتماعية للحكومة ثم تحولت إلى حراك متعدد الجوانب.

وشدد المشاركون على أن مظاهراتهم متواصلة حتى تحقيق مطالبهم حيث قالت إحدى المتظاهرات وتدعى ساندرين 53 عاما والتي تشارك في الاحتجاجات الباريسية منذ بدايتها في الـ17 من تشرين الثاني الماضي وامتدت إلى كل أنحاء البلاد: “نحن مقاومون عنيدون ولم نتخل عن شيء وكلام وسائل الإعلام عن انتهاء الحراك أو تراجعه غير صحيح” مبينة أن الحركة الاحتجاجية ستنطلق من جديد مع كل مشروع يواصل ماكرون تنفيذه على الأرض.

كما أكد متظاهر آخر يبلغ من العمر 48 عاما أن “الحراك سيستمر” متوقعا أن تشهد البلاد على المدى البعيد تشكيل منظمات ديمقراطية مباشرة على المستويات المحلية منبثقة عن هذا الحراك.

وندد مشاركون بالمظاهرات وشخصيات مستقلة بالعنف الذي مارسته السلطات لقمع هذه الاحتجاجات حيث أقرت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان نشرته أمس بتعرض أكثر من 2448 متظاهرا لإصابات مختلفة في هذه الاحتجاجات بينما كشف الصحفي الفرنسي المستقل دافيد دوفرسنيه عن اقتلاع أعين نحو 24 متظاهرا وقطع ايدي أكثر من خمسة آخرين.

وتلقى سياسات ماكرون الداخلية والخارجية مزيداً من الرفض والمعارضة على الصعيدين السياسي والشعبي في فرنسا حيث تتواصل احتجاجات حركة السترات الصفراء منذ تشرين الثاني الماضي للمطالبة باستقالته على خلفية سياساته الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وتزايد معدل البطالة بين الفرنسيين.

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