الخارجية اليمنية: العدوان السعودي أوجد أسوأ كارثة إنسانية

صنعاء-سانا

أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن النظام السعودي الذي يقود تحالف العدوان على اليمن يستغل الحشد العربي والإسلامي لتبرير جرائم حربه المدمرة وتكريس مفاهيمها العدائية والخاطئة بحق اليمنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر مسؤول في الوزارة استنكاره اليوم المواقف الصادرة عن القمم التي عقدت في السعودية والتي لم تستوعب ما يجري في اليمن من عدوان عسكري وحصار شامل أوجد أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم الحديث منبها إلى أن النظام السعودي بات يروج لمبادرات تزيد من الشرخ والتشظي عربيا وإسلاميا وتحول إلى معتد آثم.

وأضاف المصدر أنه كان من المؤمل أن تستغل دولة العدوان السعودية دعوتها لعقد ثلاث قمم على أرضها للعمل على تصحيح مسار العمل العربي والإسلامي ورأب الصدع والخلافات ومراجعة سياساتها التي تزيد العالمين العربي والإسلامي فرقة.

من جهة أخرى جدد المصدر التأكيد أن القضية الفلسطينية هي قضية كل الأحرار في العالم لأن الشعب الفلسطيني يواجه قوى احتلال واغتصاب لأراضيه مشددا على أن أي مخططات تحت أي مسمى سواء “صفقة القرن” أو غيرها ستواجه بالرفض ولن يكتب لها النجاح.