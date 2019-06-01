قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم عشرين شابا فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في القدس المحتلة ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 20 منهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من قرية عبوين شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت والد الشهيد يوسف وجيه سحويل الذي ارتقى برصاصها أمس أثناء توجهه إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وتتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ودهم مدنهم وقراهم وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها حيث اعتقلت في وقت سابق اليوم فلسطينيا في مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة وآخر من قرية عبوين شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.