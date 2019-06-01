الصين تزيد التعريفة الجمركية على منتجات أمريكية

بكين-سانا

أعلنت الصين أنها رفعت اعتبارا من اليوم معدل الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض المنتجات الأمريكية المستوردة.

ونقلت شينخوا عن لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة قولها في بيان إن الصين رفعت معدل التعريفات الإضافية على بعض الواردات الأمريكية البالغة نحو 60 مليار دولار أمريكي إلى 25 بالمئة و 20 بالمئة و 10 بالمئة على التوالي مضيفة إن التعريفة الجمركية الإضافية البالغة 5 بالمئة المطبقة على بعض المنتجات ظلت على حالها.

وجاء هذا القرار بعد الخطوة الاستفزازية من قبل الإدارة الأمريكية في حربها التجارية ضد الصين بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة اعتبارا من الـ10 من أيار الماضي إضافة إلى تهديدها بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على منتجات صينية تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار وهى خطوة أثارت انتقادات من مختلف الشركات ومجموعات الصناعة المتضررة داخل الولايات المتحدة.

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