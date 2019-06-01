400 طالب يشاركون في الأولمبياد السوري للحساب الذهني والآباكوس

دمشق-سانا

بمشاركة 400 طالب وطالبة من مختلف المحافظات أقيمت اليوم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق مسابقة الأولمبياد السوري الأول للحساب الذهني والآباكوس.

وتضمنت المسابقة التي نظمها مركز جينيوس للحساب الذهني أسئلة مخصصة لكل مستوى من مستويات الحساب الذهني التسعة والمطلوب من الطالب إيجاد الحل لـ100 تمرين بزمن 7 دقائق ليمثل الفائز فريقه الذي سيتأهل بدوره للمشاركة في مسابقات خارجية.

وأوضح مدير مركز جينيوس “ميلاد نداف” أن الأطفال المشاركين تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاما وتم اختيارهم بعد عدة مسابقات فرعية ضمن 43 مركزا 13 منها في دمشق وريفها مشيراً إلى أن البرنامج يركز على أبناء الشهداء والجرحى من الجيش العربي السوري معربا عن أمله أن تكون هذه المسابقة خطوة نحو مشاركات عالمية قادمة.

وينافس الطلاب المشاركون بالأولمبياد بثقة عالية معربين عن سعادتهم بهذه المشاركة وأملهم في أن يصلوا إلى مسابقات عالمية لإعلاء علم سورية حيث أكدت طالبة الصف السادس من المستوى الثالث بيلسان كنعان أهمية الحساب الذهني في تطوير المهارات وتنمية جميع الحواس وقالت: “هو لغة الأذكياء.. حساب دون أوراق” بينما اعتبر الطالب علي عيسى أن الحساب الذهني يعتمد على التركيز والسرعة في حل التمارين.

لأبناء الشهداء مشاركة واسعة ضمن المسابقة حيث لفتت الطالبة نور ونوس إلى أنها تتدرب على برنامج الحساب الذهني منذ أكثر من عام معتبرة مشاركتها اليوم فرصة لإظهار التميز وتحقيق حلمها بالبطولة لتهدي فوزها لوالدها الشهيد بينما أعرب حسن رمضان عن فرحه بالوصول إلى الأولمبياد النهائي على مستوى سورية وكله أمل بأن يتوج وفريقه ببطولته.

وأكد عدد من مدربي جينيوس ضرورة استمرار الطالب بالتدريب للمحافظة على مهاراته وتحسين مستواه حيث بينت معاون مدير مدرسة “سوا” المدربة ازدهار حسن أن هذه البطولة هي الأولى من نوعها في سورية.

بدورها المدربة رنا رمضان لفتت إلى أن الطلاب لديهم طاقات كبيرة ويتعلمون بسرعة معربة عن أملها بفوز الفريق الذي أشرفت على تدريبه.

ويهدف برنامج جينيوس للحساب الذهني إلى تقديم التدريب المجاني وتأمين بيئة تفكير صحيحة للأطفال وتنمية مهاراتهم الذهنية والحياتية حيث درب البرنامج 5000 طالب وطالبة حتى الآن من مختلف المحافظات أغلبهم من أبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري بإشراف 110 مدربين.

إيناس السفان

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