مقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات في عسير

صنعاء-سانا

سيطر الجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم على عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها مرتزقة العدوان السعودي بعسير شمال اليمن.

وأكد مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت أن “الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في مجازة الغربية بعسير تم خلالها السيطرة على عدد من المواقع وقتل وجرح عدد من المرتزقة”.

وقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون بجروح جراء قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء الليلة الماضية.

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