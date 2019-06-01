دفعات جديدة من المهجرين السوريين تعود من لبنان عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صحفية تشيكية: الغرب يدافع عن إرهابيي القاعدة في سورية
2019-06-01
برلماني روسي: سنبقى باستمرار إلى جانب الشعب السوري
2019-05-31
مجلس الأمن الروسي يعرب عن قلقه من اعتداءات الإرهابيين في إدلب
2019-05-31
السفارة الروسية في واشنطن: وسائل الإعلام الأمريكية تعتمد على تقارير مشبوهة لتشوية صورة سورية
2019-05-31
الخارجية الروسية: يجب عدم تسييس الأنشطة الإنسانية في سورية
2019-05-31
مغامر سوري يحمل رسالة سلام ويرفع علم بلاده على قمة إفرست
2019-05-31
عمل ملحمي فانتازي سوري تعزفه أوركسترا دونيتسك الأوكرانية
2019-05-30
محليات
صلاة مشتركة في الكنيسة المريمية بدمشق.. بطريرك صربيا: نصلي ليمنح الشعب السوري القوة لتحمل الآلام وأن تنعم أرضه بالسلام
2019-06-01
انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الساحل وطفيف في باقي المناطق
2019-06-01
فعالية وطنية في حلب بمناسبة يوم القدس العالمي
2019-05-31
إخماد عدد من الحرائق في دمشق وريفها نشبت ضمن مساحات من الأعشاب اليابسة وأراض زراعية
2019-05-31
عودة التيار الكهربائي إلى مدينة الشدادي بعد إصلاح وصيانة الأبراج المنهارة
2019-05-31
تواصل أعمال معالجة الانهيار في طريق بسيقة الغربية باللاذقية
2019-05-31
في يوم القدس.. سورية تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمها اللامحدود لتحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة
2019-05-31
رياضة
تشرين يواجه الطليعة والنواعير يلتقي الوثبة في ذهاب نصف نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم
2019-06-01
الطليعة يطمح للمنافسة على لقب دوري الشباب بكرة السلة
2019-06-01
أكاديمية كرة السلة بنادي حطين.. دور مهم في استقطاب المواهب وتنميتها
2019-06-01
تألق لاعبا ومدربا في الكاراتيه.. حسام ملاح: موهبة رياضية مميزة
2019-06-01
مدرسة نادي بردى الصيفية نموذج رائد لصقل المواهب وتنميتها
2019-06-01
دورة صيفية لنادي سلمية لجذب المواهب الواعدة بالشطرنج
2019-06-01
منتخب اللاذقية للسباحة يبدأ تدريباته تحضيرا للأولمبياد الوطني
2019-06-01
اقتصاد
بدء موسم تسويق محصول القمح من فلاحي حماة
2019-06-01
تحديد موعد توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في درعا والقنيطرة
2019-06-01
حمص.. افتتاح صالات جديدة للسورية للتجارة وتشديد الرقابة على الأسواق
2019-06-01
رفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي جنوب العراق
2019-06-01
15 ألف طن تقديرات إنتاج محصول الحمص في السويداء
2019-06-01
تراجع أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة مع اتساع مخاوف التجارة
2019-06-01
بيسكوف: واشنطن تتصرف في سوق الطاقة كما لو أنها في عهود الغرب المتوحش
2019-05-31
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دفعات جديدة من المهجرين السوريين تعود من لبنان عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس
2019-06-01
دفعات جديدة من المهجرين السوريين
2019-06-01
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