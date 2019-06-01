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دفعات جديدة من المهجرين السوريين تعود من لبنان عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس

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دفعات جديدة من المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية

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