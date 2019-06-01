اجتماع عربي تحضيري لإطلاق حملة شعبية لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية

بيروت-سانا

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم فعاليات الاجتماع العربي التحضيري الموسع لبحث خطة عمل لإطلاق حملة شعبية عربية وعالمية لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية بحضور شخصيات وأمناء عامين ورؤساء مؤتمرات واتحادات ومنظمات شعبية عربية وممثل عن سفارة سورية في لبنان.

وقال مجدي المعصراوي في كلمة بـ اسم الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن الداعيين والمنظمين للاجتماع “إن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل الحرب الكونية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات على هذا البلد العربي الأصيل وشعبه بهدف إخضاعه وثنيه عن مواقفه التاريخية الملتزمة بالمقاومة والنضال ضد المشاريع الاستعمارية والصهيونية”.

ونوه المعصراوي بالعلاقات الأخوية السورية اللبنانية المميزة وقال “إن أبناء لبنان يدركون أن أي أذى أو ضرر يصيب الشقيقة سورية يصيب لبنان وأمنه واقتصاده ودوره وموقعه”.

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