بدء موسم تسويق محصول القمح من فلاحي حماة

حماة-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب بحماة اليوم استلام محصول القمح من فلاحي المحافظة للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير الفرع المهندس عزمي باكير لمراسل سانا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية استقبال كامل الكميات المنتجة من القمح مبيناً أنه تم تحديد ثمانية مراكز لاستلام المحصول من الفلاحين للموسم الحالي وهي شطحة والسقيلبية وسلحب وجب رملة وسلمية وحماة وصوامع كفربهم ومحردة.

ولفت إلى أنه تم تحويل مبلغ 3 مليارات ليرة من قبل المؤسسة السورية للحبوب إلى المصرف الزراعي التعاوني بحماة كدفعة أولى من قيمة محصول القمح المستلم على أن يتم توريد دفعات إضافية خلال الفترة المقبلة داعياً الفلاحين إلى عدم التأخير في تسليم محصولهم لمراكز الفرع المنتشرة بكل مناطق المحافظة.

وكانت الكميات الإجمالية لمحصول القمح المسلمة إلى مراكز استلام الحبوب بحماة خلال الموسم الماضي بلغت 140 ألف طن.‏