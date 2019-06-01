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دورة صيفية لنادي سلمية لجذب المواهب الواعدة بالشطرنج

2019-06-01

حماة-سانا

أعلن نادي سلمية الرياضي عن إقامة دورة صيفية للمبتدئين بلعبة الشطرنج من أعمار 5 سنوات إلى 14 سنة للذكور والإناث.

وأوضح رئيس نادي سلمية مأمون جمول لمراسل سانا أن الهدف من الدورة هو استقطاب الخامات والمواهب الواعدة بلعبة الشطرنج والعمل على صقل مهاراتها بالشكل المناسب مشيرا إلى أن التدريب سيكون طيلة أيام الأسبوع بإشراف الحكم الدولي علي الخطيب والمدرب أسامة رستم.

ولفت جمول إلى أن الهدف من الدورة هو تنشيط اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها مبينا أن الشطرنج من أبرز الألعاب الفردية في النادي الذي يملك سجلا حافلا بالألقاب المحلية والخارجية بكل الفئات العمرية.

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