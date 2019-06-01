الأطباء يحذرون من مخاطر قهوة الصباح

موسكو-سانا

حذر أطباء علاج الإدمان من أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يمكن أن يؤدي إلى الإدمان.

وقال كبير الأطباء النفسيين وعلاج الإدمان في قسم الصحة في موسكو يفغيني بريون لوكالة موسكو: “يمكن أن يؤدي تناول القهوة بانتظام إلى الإدمان وإذا توقف الإنسان عن تناولها فجأة فقد تحدث له أعراض الانسحابية.. وهي مجموعة من الأعراض التي تصيب الإنسان عند إقلاعه عن مواد كحولية أو أدوية مخدرة أو مخدرات”.

وأوضح بريون أن ما يقرب من 60 بالمئة من أولئك الذين اعتادوا على شرب القهوة في الصباح يعانون عند الامتناع عن شربها من الصداع والنعاس وتقلب المزاج الشديد والقلق والتهيج وانخفاض الأداء مشيرا إلى أن الأشخاص في هذه الحالة سيشعرون برغبة ساحقة في العثور على فنجان من القهوة الصباحية وشربها في أسرع وقت ممكن.

وأشار بريون إلى أن شرب القهوة بشكل منتظم بجرعات كبيرة قد يؤدي إلى التحريض النفسي والتهيج بالإضافة إلى أعراض الإرهاق العقلي والجسدي وقد يواجه عشاق الكافيين عدم انتظام دقات القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب والغثيان.

ووفق بريون “لا ينصح بتناول القهوة للأشخاص الذين يعانون من الصرع وزيادة التهيج العقلي والأرق واضطرابات ضربات القلب والعديد من الأمراض الأخرى”.